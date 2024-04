Gemeentelijke belastingen stijgen in rap tempo door. Wat valt er aan te doen? 

In het kader van deze column schreef ik de laatste jaren regelmatig over de voortdurende stijging van de door de diverse gemeentes opgelegde en nog op te leggen aanslagen WOZ, toeristenbelasting, forensenbelasting en ga zo maar door. Ik adviseerde dan de aanslagen op juistheid te (laten) toetsen.

Een bevestiging voor de reeds jaren door mij verkondigde visie trof ik dit jaar aan in een artikel in het Financieel Dagblad. Gemeenten rekenen dit jaar op een stijging van de ozb-opbrengsten van 7,5% zo luidde de boeiende titel. Om daar in het kort aan toe te voegen dat de gemeenten uit deze hoofde gezamenlijk 13,3 mrd . verwachtten te krijgen en het zou de grootste stijging sinds 2007 zijn. Een andere belangrijke inkomstenstijger voor de gemeentes was de toeristenbelasting. De opbrengst was het afgelopen jaar nog 428 mln. Voor dit jaar wordt een opbrengst verwacht van € 538 mln., oftewel 110 mln. meer. Dat is maar liefst een stijging van 25,7%. Geen wonder dat de aanslagen boven de pijngrens komen te liggen en betrokkenen deze op juistheid laten toetsen, denk ik dan.

Een paar weken later verscheen opnieuw een uitvoerig artikel in het Financiële Dagblad. Volgens de kop van het artikel veegde de Advocaat-Generaal in een advies aan de Hoge Raad de vloer aan met de verhoging van de Forensenbelasting in de gemeente Gulpen-Wittem. In een periode van 2 jaar verviervoudigde de gemeente Gulpen-Wittem de tarieven forensenbelasting. Volgens de advocaat-Generaal bezondigde de gemeente zich hiermee aan “Detournement de pouvoir”, oftewel in normaal Nederlands de gemeente maakte zich schuldig aan misbruik van haar bevoegdheden. Natuurlijk realiseer ik mij daarbij dat een Advies van de Advocaat-Generaal nog geen arrest van de Hoge Raad betekent. In de praktijk blijkt echter dat de Hoge Raad wel degelijk heel vaak in dezelfde lijn beslist. Het zal u dan ook niet verbazen dat ik de jurisprudentie ook op dit punt nauwlettend in de gaten zal blijven houden.

Dat de gemeentes de plank af en toe behoorlijk misslaan bleek ook weer in een recentelijk door mij bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tegen een opgelegde aanslag forensenbelasting gevoerde procedure. Zonder dat sprake was van een expliciete of een impliciete toestemming van de zijde van belastingplichtigen had de gemeente de aanslagen forensenbelasting over het jaar 2019 gemakshalve maar opgelegd aan de exploitanten van de campings. Die moesten de aanslagen dan maar doorsluizen naar de bezitters van de chalets/stacaravans. Deze handelswijze kon de goedkeuring van het Hof volstrekt niet dragen. De gemeente heeft in 2022 nog getracht haar gemaakte fout te repareren door, hangende de procedure, aan de belastingplichtigen die zich hadden aangesloten bij het toeristenprotest ook zelf nog maar een aanslag over 2019 op te leggen. We zullen zien of dat stand houdt. Ik geloof er in ieder geval niets van. Op basis van het gelijkheidsbeginsel kun je naar mijn stellige overtuiging niet 155 mensen wel aanslaan en ruim 1300 mensen die in dezelfde positie verkeren niet. De toekomst zal het leren.

