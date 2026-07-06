De toekomst van de recreatiesector, zo ook bij Van de Loosdrecht RBM.

In ons laatste column blikte Adri terug op de markt van afgelopen jaar. Na meer dan twintig jaar en 175 columns komt daarmee een bijzondere reeks tot een mijlpijl en zal Adri het stokje overdragen.

Bij Van de Loosdrecht is bedrijfsopvolging de afgelopen tijd namelijk een actueel thema geweest. U zult misschien denken: dat is toch jullie dagelijkse praktijk, naast taxeren en het uitbrengen van advies in de sector? Dat klopt, maar dit keer speelde het onderwerp binnen ons eigen bedrijf. Adri heeft het stokje, zoals dat zo mooi spreekwoordelijk heet, overgedragen aan Rianne en Yvette.

Het is daarmee een herkenbaar verhaal en thema voor veel ondernemers in de recreatiesector én een onderwerp waarbij wij als makelaar vaak nauw betrokken zijn. Jarenlang is er gebouwd aan een sterk bedrijf en een hecht team, met veel persoonlijke inzet en betrokkenheid. Zo ook bij ons.

Een geleidelijke overdracht, met bekende gezichten, met actieve betrokkenheid van Adri zodat kennis, continuïteit en ervaring niet verloren gaan.

Adri heeft eind jaren ‘90 van de vorige eeuw het stokje mogen overnemen van de grondlegger van ons kantoor, Wim van de Loosdrecht. Welke ook bekend staat als de eerste pionier in deze dynamische markt op het gebied van makelaarsdiensten in de Leisure. Na meer dan 25 jaar vond Adri het tijd om het stokje door te geven aan de volgende generatie. Wij (Rianne en Yvette) voelen ons vereerd dat wij dit kantoor dat al meer dan 50 jaar een vertrouwde naam en begrip is binnen de recreatie sector mogen voortzetten. Deze rijke geschiedenis vormt een stevige basis voor de toekomst, waarin persoonlijke aandacht, deskundigheid en betrokkenheid centraal blijven staan. En Adri? Die blijft zoals ook vaak gezien wordt in de sector betrokken bij ons bedrijf en zal de komende jaren zijn kennis en ervaring blijven delen, zodat de kwaliteit en continuïteit welke onze klanten en opdrachtgevers gewend zijn gewaarborgd zullen blijven.

Wij mogen dan ook met veel enthousiasme vooruit kijken als team en hopen u in de komende jaren weer van dienst te mogen zijn bij de aan- en verkoop, taxatie of advies in deze mooie sector.

Nu wij het stokje van Adri ook wat betreft het schrijven van de columns hebben mogen overnemen, hebben wij een vraag aan u als trouwe lezer. Heeft u een onderwerp waar u meer over zou willen weten of waar u graag verdieping in ziet? Laat het ons dan vooral weten via de redactie.