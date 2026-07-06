Het vinden van de juiste koper.

Traditiegetrouw blikken wij in het eerste nummer van het jaar als vaste columnist, inmiddels al meer dan 20 jaar, terug op de markt van het afgelopen jaar. Ons kantoor bestaat al meer dan 50 jaar daarbij en kunnen wij als geen ander de marktbewegingen en trends waarnemen. Met dat wij dit schrijven beseffen we ons dat wij beschikken over een schat aan informatie met een gedreven team hebben we in die ruim 50 jaar meer dan 600 bedrijven mogen begeleiden in de aan en verkoop en meer dan 4000 bedrijfswaarderingen gemaakt. Daarbij kunnen we Wim van de Loosdrecht zien als de eerste pionier in deze dynamische markt op het gebied van makelaarsdiensten in de Leisure. Wij zijn hem dan ook veel dank verschuldigd dat wij dit erfgoed mochten voortzetten toen hij zijn zaak aan ons overdeed in de jaren 90 van de vorige eeuw. Er is veel veranderd de processen zijn complexer geworden het toezicht strenger en de ondernemers meer inventief en inspelend op de markt en gastbeleving. Het jaar 2025 was weer een jaar met volop beweging. De grote concerns blijven zich roeren in de markt met als meest in het oog springende deal de overname van het oeroude kampeerbedrijf RCN. Spelers als Landal en Europarcs herpositioneren zich en kijken daarbij kritisch naar hun portefeuille. De Franse partijen blijven zich roeren op de markt echter voor hun wordt het steeds lastiger de mooie bedrijven te vinden. Afgelopen jaar mochten wij echter nog een bedrijf overdragen aan Siblu en Huttopia en CapFun zal zeker ook nog uitbreiden. De kleinere recreatiebedrijven zijn onverminderd in trek waarbij een goed concept zeer belangrijk is. Dit jaar mochten wij op landgoed Den Treek een verouderd natuur recreatieterrein opnieuw in erfpacht uitgeven middels een prijsvraag, waarop meer dan 50 inschrijvingen met de meest fantastische plannen gepresenteerd door begeesterde ondernemers. Er kan er maar 1 de winnaar zijn maar het schetst het potentieel in natuurkamperen. Als kantoor mochten wij afgelopen jaar 17 bedrijven overdragen van klein tot groot, 4 daarvan kunnen we rekenen tot de grote bedrijven en blijven als recreatiebedrijf in de markt zonder dat deze her ontwikkeld worden. Wij mochten 3 dagrecreatieve bedrijven overdragen, opvallend maar niet onverwacht zijn slechts 2 bedrijven overgedragen aan ontwikkelaars het overige is verkocht aan traditionele MKB ondernemers. Dat de markt in beweging is en blijft laat onze taxatieportefeuille zien met meer dan 180 bedrijfswaarderingen. En de vooruitzichten zijn goed inmiddels hebben wij al weer zicht op 6 bedrijfsovernames voor 2026. Kortom wij zijn er klaar voor om de markt nog decennia lang te bedienen.