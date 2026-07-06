Forfaitaire heffingen toeristenbelasting

De regelmatige lezers van mijn columns weten dat ik niet zelden aandacht besteed aan de onjuistheid van de door de gemeentes opgelegde aanslagen en het geld dat hiermee voor belastingplichtigen bespaard wordt. Om de leesbaarheid daarbij te bevorderen baseer ik mij daarbij vaak op gevallen uit mijn eigen praktijk. In de aanloop naar de feestdagen werd ik benaderd door de eigenaar van een recreatieonderneming. Jarenlang had hij voor de toeristenbelasting bij de gemeente aangiftes ingediend. Op de aangiftes had hij het daadwekelijke aantal overnachtingen ingevuld. Het door de gemeente uitgereikte aangiftebiljet gaf daar ook alle aanleiding toe. Een beoordeling van de geldende verordening leerde echter dat het aantal overnachtingen in zijn situatie forfaitair werd bepaald. Hantering van de forfaitaire aantallen overnachtingen leverde in de afgelopen jaren een besparing op van meer dan € 10.000 per jaar. Kortom we hebben het daarbij over een besparing van substantieel geld. Natuurlijk ontstaat dan de vraag: we doen dit al jaren zo, die aanslagen staan onherroepelijk vast, kunnen we daar nog iets mee? Het antwoord daarop is redelijk simpel. Als de aanslag meer dan 6 weken geleden is vastgesteld en de bezwaartermijn daarmee voorbij is, kun je de heffingsambtenaar altijd nog verzoeken de aanslag ambtshalve te verminderen. Op grond van het bepaalde in artikel 65 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (en die is ook van toepassing op de Gemeentewet) behoort de heffingsambtenaar een afweging te maken: wat zou ik gedaan hebben als het bezwaarschrift tijdig was ingediend. Als de conclusie van dat denkproces van de heffingsambtenaar is, dan was ik aan het bezwaarschrift tegemoet gekomen, behoort hij/zij het verzoekschrift tot het ambtshalve verminderen van de aanslag te honoreren. Je kunt dat echter niet in rechte afdwingen, maar het is in ieder geval de moeite van het proberen waard.

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