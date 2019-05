Droomparken op het shirt van twee eredivisieclubs

Tijdens de laatste speeldag van het seizoen 2018/2019, woensdag 15 mei, zullen zowel Feyenoord als Vitesse spelen met Droomparken als hoofdsponsor op het shirt. Iets dat bijzonder weinig voorkomt. Voor Feyenoord, dat uit tegen Fortuna Sittard speelt, is het de eerste keer dat het speelt in het nieuwe uitshirt met hoofdsponsor Droomparken. Vitesse speelt woensdag uit tegen VVV Venlo. Droomparken is in samenwerking met Feyenoord en de huidige shirtsponsor Qurrent in de gelegenheid is gesteld om het nieuwe uitshirt nu al te presenteren en beschikbaar te maken voor het legioen. Droomparken Marketing Directeur Marco Budding: ‘Geweldig leuk dat we als Droomparken zo prominent te zien zullen zijn in de laatste wedstrijd van het seizoen en dat we op deze wijze het nieuwe uitshirt van Feyenoord al aan het grote publiek en het legioen in het bijzonder, kunnen tonen.’ Voor Droomparken betekent dit de officieuze start van het hoofdpartnership van Feyenoord. Droomparken heeft het hoofdsponsorschap met Vitesse met ingang van het nieuwe seizoen beëindigd, zodat het vooralsnog een eenmalig gebeurtenis is dat het op twee verschillende shirts in de eredivisie is te zien. De laatste keer dat er twee clubs in de eredivisie met dezelfde sponsor op het shirt speelden was in het seizoen 2011/2012 -Vitesse en FC Utrecht- en daarvoor in het seizoen 2002/2003 met Feyenoord en stadgenoot Excelsior. Marco Budding: ‘Hoe het nieuwe thuisshirt van Feyenoord eruit komt te zien bewaren we nog even tot de start van het nieuwe seizoen.’