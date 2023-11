Duurzaamheid en attractieparken

Om de studenten van Breda Univeristy te blijven boeien en binden, updaten we regelmatig ons onderwijs. Soms met grote stappen zoals nu in onze speciale track Attractions & Theme Parks Management, waar het heel tweede jaar flink veranderd is. Soms nog rigoureuzer zoals we nu bij de Academie voor Toerisme kijken naar alle tracks. Maar soms ook met kleine nuances. In het eerste jaar leg ik de studenten altijd graag wat uit over de impact en omvang van de attractiebranche. Dit jaar koppelde ik dit aan het thema duurzaamheid. Een thema dat wij bij BUas proberen prominent naar voren te brengen. Onze nieuwe algemene slogan is sinds kort: “Creating meaningfull experiences”. In het Nederlands: ‘Het creëren van betekenisvolle belevingen’.

De eerste gedachten van studenten bij dagattracties zijn meer gebaseerd op hun eigen bezoeken als kind of tiener. Ik laat bij binnenkomst dan ook altijd een filmpje zien van branche-organisatie IAAPA, met alle nieuwe attracties die gerealiseerd zijn in het afgelopen jaar. Vervolgens vraag ik hen een inschatting te maken van de omzet (in dollars) per jaar in deze industrie. Ze denken in miljoenen maar het gaat om naar verwachting bijna 51 biljard dollar in dit jaar. En de verwachting is dat in 2030 het tussen de 84 en 85 biljard dollar is. De monden vallen letterlijk open. Critici zouden kunnen zeggen dat deze groei niet duurzaam kan zijn.

Toch loopt deze industrie voorop in duurzame maatregelen. Van investeringen in zonnepanelen (als dak boven de parkeerplaats) tot koude- en warmteopslag. Van het specifiek benoemen van inclusiviteit als een kernwaarde door het Disneyconcern tot gezonder eten aan bieden. Dierentuinen die een bijdrage leveren aan conservatie en educatie over bedreigde diersoorten. Maar ook de aandacht voor betrekken van lokale partners om de impact op de omgeving ook duurzaam te maken.

De afgelopen week was de jaarlijkse Europese IAAPA bijeenkomst. Ik sprak hier ook over het duurzamer maken van eten in de dierentuinen. Ik vertelde over de vele goede voorbeelden in de markt. In het panel zat een specialist m.b.t. duurzame inkoop van grondstoffen voor F&B. Wist u in hoeveel producten palmolie worst gebruikt terwijl dat één van de grootste redenen voor ontbossing in Azië is (en dus de grootste bedreiging voor onder andere Oerang Oetans). Door bewuster in te kopen maar ook dit verhaal te vertellen wordt duurzaamheid tastbaar. Naast mij zat ook de F&B-manager van Chester Zoo (een dierentuin in Engeland met meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar). Ook hij had een prachtig nieuw concept waarbij veel ingrediënten voor de gastropub in het park een rol spelen. Deze worden op het eigen landgoed geteld, sommige producten kunnen zelf geplukt worden door de gast waarna ze bereid worden. Beleving en duurzaamheid in een concept. Toch had hij ook een kritische noot. De kosten stijgen en de vraag is ook wat de bezoeker bereid is om te betalen voor duurzame producten.

Kortom als u ook weer nadenkt over uw duurzaamheid, spiek ook eens bij de attracties. U zult verbaasd zijn over de mogelijkheden. Calculeer goed uw kosten en weet dat opbrengetsen niet altijd financieel zijn maar ook een betere beleving of imago kunnen opleveren.