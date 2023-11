Vacansoleil est mort. Vive le camping!

Het nieuws over het faillissement van Vacansoleil heeft de reisbranche opgeschud. Voor velen van ons was Vacansoleil een vertrouwde naam, een partner waarmee veel campings – ook in Nederland – jarenlang hebben samengewerkt. Natuurlijk is door de jaren heen hun aanwezigheid op de Nederlandse markt verminderd, maar toch. De blauwe bungalowtent was jarenlang een vertrouwd beeld. Het is natuurlijk jammer dat zo’n bekend merk en uniek Nederlands bedrijf failliet is gegaan, maar zoals elk verhaal heeft ook dit een zilveren randje. Het biedt ons als branche een unieke kans om te reflecteren, te vernieuwen en te groeien.

Een Terugblik op Vacansoleil

Het verhaal van Vacansoleil begon in 1969 in een Sonse huiskamer. Frans Backers, een voormalig ingenieur bij Philips, besloot na een zomervakantie in Italië om van campingvakanties zijn levenswerk te maken. Samen met zijn vrouw Carolien startte hij vanuit hun huis in Son met een caravanverhuur aan de Franse Côte d’Azur. Het bedrijf groeide snel en werd al snel een begrip in de Nederlandse vakantiewereld.

Vacansoleil heeft de manier waarop Nederlanders vakantie vierden getransformeerd. Hun innovatieve aanpak, van het introduceren van volledig ingerichte bungalowtent tot het sponsoren van wielerploegen en meedoen met televisieprogramma’s, heeft hen tot een marktleider gemaakt. Maar zoals we allemaal weten, is stilstand achteruitgang. De reiswereld is veranderd, en bedrijven die niet meegroeien, lopen het risico achter te blijven.

Wat betekent dit voor de branche?

Ondanks het succes uit eerdere jaren stond Vacansoleil de afgelopen jaren onder zware druk. De uitbraak van de coronapandemie zorgde voor een scherpe daling van de verkoop van campingvakanties. Gecombineerd met een al bestaande grote schuldenlast en de stijgende rentes werd de financiële situatie onhoudbaar.

Het faillissement van Vacansoleil is ongetwijfeld een klap, die veelal buiten onze grenzen wordt gevoeld door campingeigenaren, maar het is ook een wake-up call. De moderne vakantieganger is digitaal onderlegd en zoekt zelfstandig naar zijn ideale vakantiebestemming. De positie van de Tour Operator zoals we die jaren hebben gekend, is uitgespeeld. Dit betekent dat campingeigenaren blijvend moeten investeren in hun eigen online aanwezigheid. Een gebruiksvriendelijke website, een efficiënt boekingssysteem en een sterke online marketingstrategie zijn essentieel.

Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat de vakantieganger specifieke behoeften en verwachtingen heeft. Een altijd actuele website, goed animatie personeel tijdens hun vakantie en faciliteiten die aansluiten bij de wensen van de Nederlandse gast kunnen het verschil maken.

Kansen en Mogelijkheden

De vraag naar campingvakanties blijft sterk, en er is een groeiende behoefte aan kwalitatieve en unieke vakantie-ervaringen. Dit is het moment voor ons om te innoveren, te diversifiëren en nieuwe markten aan te boren. Of het nu gaat om glamping, themavakanties of duurzame reisopties, de mogelijkheden zijn eindeloos. Het verhaal van Vacansoleil is wellicht ten einde, maar ons verhaal als branche is dat niet. Integendeel!