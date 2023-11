Toename Duitse bezoekers ZooParc dankzij samenwerking Tiergarten Kleve

De samenwerking tussen ZooParc en Tiergarten Kleve (Dierentuin Kleef) dit jaar heeft de dierentuin in Overloon aanzienlijk meer Duitse bezoekers opgeleverd: hun aantal steeg van 20 naar 25 procent van het totaal aantal gasten.

Het doel van de samenwerking was het stimuleren van elkaars bezoekers om ook een kijkje te nemen bij het park over de grens. Zo kregen abonnementhouders van ZooParc korting op een dagkaart voor Tiergarten Kleve, en andersom. Ook rijden er in de regio nog tot mei twee bussen rond met de slogan ‘Op avontuur’, bedoeld om mensen te inspireren beide parken te bezoeken.

“We kunnen zeker wel zeggen dat dit een succesvolle samenwerking was”, vertelt Roel Huibers, General Manager van ZooParc. “We zitten hier vlakbij de grens. Dieren trekken zich hier niets van aan — die lopen ongestoord op en neer tussen beide landen, wij als mensen moeten dat ook nog veel meer doen. Het is daarom echt mooi om te merken dat steeds meer mensen uit Duitsland ons weten te vinden en er vanuit Overloon en omgeving ook vaker Nederlanders die kant op gaan voor een leuk dagje uit.”

Educatie

Op het vlak van educatie werden eveneens gezamenlijke projecten georganiseerd, om zo de educatieve rol van de dierentuinen te vergroten. Een van de initiatieven hiervoor was een cross-dierentuinbingo, waarbij deelnemers beide parken moesten bezoeken om de kaart vol te krijgen. “Onderwijs is een van de vier hoofdtaken van een moderne dierentuin”, zegt dierentuindirecteur Martin Polotzek van Klever. “Met de bingo konden kinderen spelenderwijs onze parken verkennen en veel nieuwe dingen leren over de dieren en de projecten die wij ondersteunen om deze soorten en hun leefomgeving te behouden.”

De samenwerking heeft daarnaast ook medewerkers van beide parken een kans gegeven om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Polotzek: “Aangezien ZooParc Overloon in het kader van ons masterplan een aantal diersoorten houdt die de komende jaren in Kleve zullen blijven leven, waren deze bedrijfsuitjes erg interessant.”

EUREGIO

De samenwerking tussen de twee parken, onder de naam ‘Op Avontuur’ werd mogelijk gemaakt door EUREGIO. Deze organisatie, die wordt medegefinancierd door de Europese Unie (EU), is sinds 1958 actief in de opbouw en het versterken van een grenzeloze samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied.

Beeld: ZooParc Overloon.