Recreatie Vakbeurs blijft groeien na recordeditie met bijna 8.500 bezoekers

De afgelopen editie van Recreatie Vakbeurs op 14, 15 en 16 november in Evenementenhal Hardenberg is bezocht door in totaal 8.472 recreatieprofessionals. Nooit eerder kwamen zoveel bezoekers op deze driedaagse vakbeurs af. Ook het aantal exposanten dat zich presenteerde was recordhoog met 337, verdeeld over alle acht beurshallen.

“Deze editie was een ongekend succes, waarbij we trots kunnen zijn op een recordaantal van 8.472 bezoekers, een significante stijging ten opzichte van 2022 toen 8.026 bezoekers op Recreatie Vakbeurs afkwamen. Met 337 exposanten die hun innovaties en diensten presenteerden, hebben we een diverse en inspirerende omgeving gecreëerd voor professionals in de recreatiesector”, zegt Jeffry Plaggenmarsch namens Recreatie Vakbeurs.

Het succes van deze editie vertaalde zich ook in een enorme belangstelling onder exposanten om zich direct tijdens de beurs al in te schrijven voor 2024. Plaggenmarsch: “Dat zijn er meer dan 200, voor ons de ultieme bevestiging dat we een fantastische beurs hebben neergezet voor de sector. Ook blijkt dat uit onze enquêteresultaten: zowel exposanten als bezoekers beoordeelden de beurs met een gemiddelde van 8,4. Dat zijn resultaten waar we ongelofelijk trots op mogen zijn.”

Naast de succesvolle editie van Recreatie Vakbeurs kondigde het beursteam eerder dit jaar ook de lancering aan van ‘Recreatie Next Level’, een nieuw tweedaags kennis- en netwerkevent voor recreatieondernemers met ambitie. Recreatie Next Level vindt plaats op 24 en 25 januari 2024 in Evenementenhal Gorinchem. Dit event zal dienen als een verdieping van Recreatie Vakbeurs, waar nieuwe innovaties worden gepresenteerd met een hoogwaardig kennisprogramma. De thema’s voor de eerste editie zijn: Digitalisering & Marketing, Dienstverlening en Recreatietechniek. De volgende editie van Recreatie Vakbeurs is op dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 november 2024 in Evenementenhal Hardenberg. Voor meer informatie: www.recreatie-vakbeurs.nl.