Glamping: Glamour in het Rauwe, Inspiratie in het Alledaagse

Aan de oevers van het Gardameer, waar de Italiaanse zon de harten van vakantiegangers verwarmt, staat de kunst van het glamping in volle bloei. Ik verblijf hier op dit moment met mijn gezin op een van de glamping resorts van Vacanze col Cuore, opgericht door Loek van de Loo en inmiddels in operationele handen van zijn zoons Alessandro en Leonardo. Als iemand al ver voor de troepen uitliep op het gebied van glamping dan is het Loek. Inmiddels is hij mister glamping, gelauwerd door o.a. de ADAC en heeft hij met zijn parken een glamping wereld gecrëeerd waar de finesse van het hotel de robuuste hand van het kamperen ontmoet, een sprookje dat ik, sinds mijn intrede in deze industrie in 2013, heb zien evolueren.



De Echo van Verandering

Tien jaar heeft deze industrie nu al de traditie van de camping omarmd, aangekleed met de elegantie van luxe en comfort. Maar er zijn op dit moment grote veranderingen gaande. Voortgestuwd door het grote geld, nieuwe partijen die de markt betreden en dankzij de Corona crisis en de huidige klimaat problematiek heeft Glamping de wind in de zeilen.



Niets aan de hand zou je zeggen. Maar schijn bedriegt. Achter de schitterende accommodaties met hottubs en BBQ’s schuilt een wereld vol uitdaging en complexiteit. De safaritenten, ooit fris en nieuw, zijn nu passé. Hoe nu verder, vraag ik me af, als zelfbenoemde expert en fervent glampeerder?



De Ogen die Kijken, de Geest die Begrijpt

In mijn eigen ervaring als fervent glampeerder en expert in deze industrie moet je vooral veel verschillende locaties bezoeken. Ik heb het voorrecht om vanuit mijn rol als eigenaar van glamping.nl al veel mooie en bijzondere locaties te mogen bezoeken en ik spreek dan veel met eigenaren en zij zeggen telkens dat ze dit ook zo graag eens willen, maar vaak door gebrek aan tijd niet doen.



Ik kan het hen niet kwalijk nemen. Maar soms, zo meen ik, moet je je eigen wereld verlaten. Je moet de wegen van je collega’s bewandelen, hun methoden bestuderen, hun succes voelen. Dat is de essentie van groei.



De Magie van Italië

Hier aan het Gardameer, waar de Vacanze Col Cuore groep hun kunst tentoonstelt, voel ik een inspiratie die me raakt. Amerikaanse schoolbussen, omgetoverd tot luxe glamping collections, spreken tot de verbeelding. Innovatie leeft hier, elk jaar weer, als een voortdurende dans tussen droom en realiteit. Het voelt voor mij altijd goed om te komen en elk jaar de innovatie te zien, die zich overigens niet alleen laat zien in de accommodaties, maar vooral in de totaal beleving eromheen.



Een Ethiek van Respect

Dus hup hup, op reis! Laat je inspireren en ga op bezoek bij collega ondernemers. Begrijp me niet verkeerd. Inspiratie is geen diefstal. Het is een vonk, een begin, een startpunt voor je eigen creatie. Het moet resoneren met je eigen land, je streek, je ziel. Kortom: het moet bij jou passen.



Verbinding en Authenticiteit

De menselijke banden die deze reis biedt, zijn goud waard. Er is geen ‘wij tegen zij’ in glamping; er is alleen ‘wij’. We zijn dromers, bedenkers, creatievelingen. En in die schepping moeten we het echte omarmen, de authenticiteit die resonantie vindt in de harten van de bezoekers.



Slotoverwegingen

Er is geen twijfel mogelijk: glamping bloeit en zal blijven bloeien. Voor de komende jaren voorspel ik een verdere groei waar nog veel successen zijn te behalen. Maar succes is geen cadeau; het is een reis. Een reis van kijken, leren, en geïnspireerd raken.



Voor degenen die durven, pak je koffer in, en ga daarom mee op inspiratiereis. Bezoek collega parken, praat met de mensen, voel de vonk. In die vonk vind je het succes dat je zoekt in de wondere wereld van glamping. Er zijn nog plekken vrij voor onze Glamping Inspiratie twee-daagse op 23 en 24 oktober. Ik help je graag verder, mocht je mee willen.



Met vriendelijke groet, een reiziger in de wereld van glamping.