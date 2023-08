Nog tot 3 september Caravan Salon Dusseldorf: Voor ieder die zich overal ter wereld thuis voelt

CARAVAN SALON wordt het centrum van de caravaning-wereld

Mobiel reizen is meer dan een vorm van vakantie; het is een levensgevoel dat steeds meer aanhangers vindt. Voor ieder, die zich overal ter wereld thuis voelt, verandert CARAVAN SALON van 25 augustus tot 3 september in het centrum van de caravaning-wereld. Op een oppervlakte van 250.000 vierkante meter, worden meer dan 720 exposanten caravans, campers en kampeerbusjes gepresenteerd – voor elke smaak en elk budget. Daarnaast vinden bezoekers in 16 hallen en op het buitenterrein basisvoertuigen, accessoires, uitbouwonderdelen, tenten, stacaravans, vakantie-bestemmingen, camping- en staplaatsen.



CARAVAN SALON is tien dagen lang hét belangrijkste internationale platform voor mobiel reizen en het hoogtepunt van het jaar voor alle caravaning-fans. Naast het brede scala aan producten en een groot aantal diensten rond caravaning, biedt de toonaangevende beurs ook een gevarieerd programma, dat perfect op de interesses en behoeftes rond de mobiele vrije tijd is afgestemd. Speciale tentoonstellingen en talloze events vol actie, plezier en een goede sfeer nodigen jong en oud uit om naar het beursterrein in Düsseldorf te komen. Bovendien is CARAVAN SALON het belangrijkste forum voor professionals, experts en brancheverenigingen uit de hele wereld.

