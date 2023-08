Voorproefje Culinaire Wadden Weken met 22 nieuwe foodroutes

Vanuit het programma Waddengastronomie versterkt Werelderfgoed beleving wordt dit weekend een nieuwe reeks inspiratiekaarten en culinaire foodroutes gelanceerd. De routes voegen een extra ervaring toe aan het Waddengebied. Er zijn 13 thematische inspiratiekaarten en 22 nieuwe foodroutes, die bewoners en bezoekers meenemen op een smaakvolle ontdekkingsreis langs de leukste culinaire bestemmingen van het Waddengebied: zowel op de eilanden als aan de Waddenkust. De locaties op de route worden gerund door duurzame ondernemers die met aandacht voor het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee ondernemen. De aspecten van cultuur en natuur zijn daarin ook opgenomen.



Rijke culinaire tradities langs het Wad

“De bezoeker van het Waddengebied is vaak gek op lokaal eten. Maar ook het op verhaal erachter, bijvoorbeeld van de boer of de teler,” aldus Annette van Ruitenburg, programmaleider Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving. “Met deze nieuwe foodroutes heb je als toerist, maar ook als bewoner van het gebied nu een hele leuke ervaring, waarbij je de wereld in duikt van de rijke culinaire tradities en duurzame vernieuwingen uit de regio.”

De foodroutes dragen bij aan een duurzame vorm van toerisme. Waddenvoedsel dat van dichtbij komt, heeft een veel lagere footprint omdat het veel minder vervuilende kilometers heeft afgelegd. De keten wordt verkort en het netwerk van ondernemers wordt versterkt. Alle routes zijn te vinden op visitwadden.nl/smaak.

Link naar voorbeeldroute Noord Holland: Foodwalk Den Oever

Link naar voorbeeldroute Groningen: Rijkdom zover het oog reikt

Link naar voorbeeldroute Friesland: Middelsee, Oud en Nieuw land aan de Waddenkust



Voorproefje Culinaire Wadden Weken

De foodroutes zijn een voorproefje op de Culinaire Wadden Weken die in oktober weer worden georganiseerd door Visit Wadden. Na het succes van vorig jaar vindt dit jaar de tweede editie plaats. Overal in het Waddengebied staat er dan bij deelnemende restaurants lokaal lekkers op tafel. Meer informatie: www.culinairewaddenweken.nl



Waddenreceptuur voor chefs ook nu online

In samenwerking met NHL Stenden zijn naast routes voor het publiek nu ook recepten gelanceerd voor en door professionele chefs uit het Waddengebied. Zo worden koks uit het gebied ook gestimuleerd om meer te werken met lokale producten.



Anke Arts, projectleider bij NHL Stenden: “Zo bedienen we niet alleen de bezoeker, maar ook ondernemers en de koks uit het Waddengebied. We bieden nu online inspiratie in de vorm van recepten maar ook met korte video’s waarin chefs zien hoe een gerecht gemaakt wordt en hoe het kan worden gepresenteerd.”

Voor bewoners en bezoekers

Bewoners en bezoekers kunnen nu de nieuwe inspiratiekaarten en foodroutes verkennen en genieten van een smaakvolle reis door het Waddengebied. Voor meer informatie en om de inspiratiekaarten, en routes te bekijken, kijk op visitwadden.nl/smaak.

Ondernemers en koks die de waddenreceptuur willen bekijken, kunnen terecht op waddenvoedsel.nl.