Ik schrijf deze column aan het einde van een collegejaar van Breda University. Het moment waarop studenten hun ‘meesterproef’ (ofwel examen) doen als laatste stap van hun studie. Ieder jaar zie ik weer prachtige onderzoeken en adviesplannen voorbij komen. Het geeft een mooi inkijkje in de branche, diverse organisaties en de capaciteiten van een student na vier jaar HBO-onderwijs.

Wat mij dit jaar opvalt is dat corona niet meer als een bedreiging wordt gezien. Veel bedrijven gaan weer volle kracht vooruit. Ze worstelen soms wel met personeelstekorten, digitalisering, groei en professionalisering. Het is mooi om te zien dat onze (relatief) jonge studenten ondernemers en bedrijven helpen. Vaak horen zij dat hun advies of onderzoek enorm bruikbaar is, soms worden zaken zelf al direct geïmplementeerd. Leuk voor een student, leuk voor de begeleidende docent maar voor de opdrachtgever.

Het is ook mooi om de groei van een student te zien. Ze worden een echte professional en vinden vaak hun passie binnen het werkveld. Als persoon groeien ze ook van vaak tiener naar volwassene. Het is mooi om dit proces te zien en ze uiteindelijk te belonen met een goed cijfer en een diploma.

Vaak hoor bedrijven zeggen dat ze alleen operationele stages willen aanbieden. Echter daar is de vraag erg hoog. Door een afstudeerder in de organisatie te halen, komt er juist ruimte voor focus. Van de student op een bepaald onderwerp en voor de opdrachtgever doordat er meer focus kan zijn op de operatie. Natuurlijk kosten afstudeerders enige tijd en aandacht maar zij zijn (mede door begeleiding van een docent) erg zelfstandig. Wilt u zelf nu eens een afstudeerder in huis halen, die u kan inspireren, motiveren of u/uw bedrijf kan laten groeien. Neem gerust contact met mij op!