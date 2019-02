Hof van Saksen creëert nieuwe Italiaanse culinaire beleving

Hof van Saksen, onderdeel van Landal GreenParks, heeft haar Italiaanse restaurant Gusto ondergebracht op een nieuwe locatie in het centrumgebouw de Havezate. Het nieuwe onderkomen naast de entree is voorzien van een eigentijds, sfeervol, kindvriendelijk en toegankelijk interieur van internationale allure. Gasten kunnen in de warme ambiance op en top dineren en genieten van het culinaire spektakel van de Italiaanse chef in de open keuken. Naast meer zitruimte en een zee aan daglicht is het nieuwe Gusto nog beter ingericht voor kinderen. Zo is er een aparte speelruimte met een 7 meter lange legowand en legosteentjes in de kleuren van de Italiaanse vlag en is de speciale kinderkaart voorzien van (woord)spelletjes en leuke weetjes over Italië. Kinderen kunnen naast de gerechten van de kindermenukaart ook een keuze maken uit het aanbod voor volwassenen, waarbij de gerechten als kinderportie worden geserveerd. Er wordt uitsluitend gewerkt met dagverse ingrediënten voor de lekkerste pasta’s en pizza’s uit de speciale steenoven.

Gepassioneerd werken aan perfectie

General Manager Roland Rozenbroek van Hof van Saksen: “Het verplaatsen en compleet opnieuw inrichten van Gusto was een ingrijpende verandering waar we met het hele team keihard aan hebben gewerkt. Wij willen onze gasten blijven verrassen met nieuwe belevingen en streven op culinair gebied en gastvrijheid naar het hoogst haalbare. We zijn bijzonder trots op het eindresultaat waarmee we ons als exclusief resort wederom onderscheiden en ook op internationaal niveau kunnen meten.”

Compleet nieuw design in mediterraanse stijl

Het concept, design en uitvoer van de inrichting van Gusto is verzorgd door de gerenommeerde interieurontwerpers van Hip Studio. Wim Hoopman, creatief directeur van Hip Studio: “Bij Hof van Saksen staat perfectie hoog in het vaandel, waardoor we iets verrassends en spannends wilden neerzetten dat daar goed op aansluit. In samenwerking met de directie en medewerkers is gekozen voor een strak en hip mediterraans concept dat uitstekend past bij de architectuur van het centrumgebouw de Havezate. Warme zacht bronzen en gele kleuren, luxe materialen en een bijzonder verlichtingsconcept kenmerken het nieuwe design. Eyecatchers zijn de prachtige muurschildering, het opvallende behang en de marmeren tafelbladen met print. De bijzondere aankleding met vele planten maken de mediterraanse beleving voor gasten compleet.”