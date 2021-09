Is Corona een ‘blijvertje’?

Het is inmiddels zomer in Nederland en na de diverse kleurcodes en aanpassingen in de beperkingen is iedereen aan het genieten van de zomervakantie. Veel mensen in hun eigen land maar er zijn toch ook mensen die Europa in getrokken zijn. Iedereen probeert de Corona perikelen even te vergeten. Er wordt gehoopt op het succes van de vaccinaties maar de Franse president Emanuel Marcon sprak misschien wel een hele rake zin uit. Hij zei: “We moeten leren leven met het virus”.

En inderdaad, alhoewel iedereen dacht aan een heerlijke zorgeloze zomer, de realisteit is anders. Ik ben zelf op dit moment in Frankrijk, waar je al week je “passe sanitair” moet tonen om een attractie te bezoeken. Ook voor Franse restaurants wordt dat de nieuwe norm. Ook de mondkapjes zijn hier weer volledig terug, zelfs op straat in drukke gebieden. Het zorgt voor een polarisering in Frankrijk. Krijgen we in Nederland hetzelfde? Kun je straks als je gevaccineerd en/of getest bent, ook meer rechten?

En hoe gaat u er in uw eigen bedrijf mee om? We werken in een branche waar (Grote hoeveelheden) gasten bij elkaar komen. Niemand wil de bron van een grote besmetting zijn. Mogelijk moet er ook een gezamenlijke norm komen voor het bezoeken van attracties, campings en bungalowparken? Hier in Frankrijk vragen sommige vakantieparken ook al om de “passe sanitaire”. Dit kan echter ook een schijnveiligheid opleveren. Op sommige resorts is hier een grote besmetting ontstaan. De gasten houden immers niet altijd de 1,5 meter afstand en in een specifiek geval was een groep personeelsleden besmet. Natuurlijk ging het in alle gevallen om de deltavariant die erg snel besmettelijk is.

De virologen kijken ook met spanning naar het najaar. Normaliter al een seizoen waarin een griepje op de loer ligt. Ik verwacht dat we inderdaad met het virus moeten leren leven en dat u er dus een beleid voor moet ontwikkelen. Kortom nadenken over welke eisen u, met betrekking tot Corona en vaccinaties, aan gasten en personeel stelt. Hoe u de 1,5 meter nog permanenter in de bedrijfsvoering kan integreren en voorbereid te zijn op een superspreader op uw bedrijf. Kortom u moet leren ondernemen met het virus als serieuze factor.