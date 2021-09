Personeelstekort

Nu onze branche langzaamaan weer opstart (of voor sommigen al volop draait) horen we steeds meer over tekorten aan personeel. Onze branche kampt net als veel andere branches met een onbalans tussen vraag en aanbod. Veel personeelsleden zijn door de corona crisis ontslagen of vertrokken. Met namen mensen met een laag uren contract, hebben de switch gemaakt naar andere beroepen waar de vraag groter was in de crisis. Zelf hoor verhalen van studenten die in plaats van in de recreatie of horeca, nu werken voor de GGD, distributiecentra, supermarkten of detailhandel. Simpelweg omdat ze daar wel veel werk hadden tijdensde crisis.

De GGD is nu echter aan het afschalen, en nu de horeca weer open is, zal ook de drukte bij de supermarkten afnemen. Ook online shoppen blijft groot maar zal weer meer in balans komen met het fysieke winkelen. De vraag naar personeel groeit echter hard. Maar hoe krijgen we het personeel weer in onze bedrijven en organisaties? In plaats van alleen aan de gastreis te denken moet u misschien ook eens aan de personeelsreis denken (niet het jaarlijks uitje…) maar hoe werft u mensen, haalt u ze binnen, motiveert u ze en vooral behoudt u ze? Denk aan mogelijkheden om deze reis zo makkelijk mogelijk te maken. Kan personeel niet naar u bedrijf komen, regel vervoer/verblijf. Dat doen een aantal Zeeuwse parken met schoonmaakpersoneel. Zij hebben eigen bussen rijden vanuit Rotterdam naar de parken. Wat kan u jonge mensen bieden? Kunt ze opleiden, helpen bij stages en afstuderen? Wat leren ze bij u? In mijn ogen de ‘topsport’ van de vrijetijdssector. Werken in een omgeving waar de beleving geproduceerd wordt met mensen en middelen terwijl de consument (lees gast) deze consumeert. Kunt u ze ook thuis doen voelen als cruciaal onderdeel van het bedrijf als is het maar voor een seizoen. Kortom u heeft er eigenlijk nieuwe gasten bij, uw eigen personeel! En vergeet niet we zullen voor goede mensen ook moeten gaan betalen. De macht licht weer meer bij de werknemer en als werkgever moet u daar op inspelen.

Mogelijk moeten wij als branche ook weer vertellen dat het fantastisch werken is in de recreatie en horeca. Dat niets mooier is dan mensen een onvergetelijke tijd te laten beleven. Wie pakt de handschoen op?