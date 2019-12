Kerstcampagne Droomparken en Feyenoord van start

In de nieuwe kerstcommercial van Droomparken zien we de kerstman voorbereidingen treffen voor kerst met de Feyenoord-selectie. Een ovenhandschoen voor keeper Vermeer, een ‘dassie voor Dicky’ en natuurlijk de beroemde barbecuetang voor ‘het lappie van John’. Wie de kerstman daadwerkelijk is wordt pas aan het einde van de video bekend. De video vormt de aftrap van een bredere maatschappelijke kerstcampagne van Droomparken, die de hoofdpartner van Feyenoord de komende weken verder gaat invullen in Rotterdam. Onderdeel van de campagne is dat Droomparken op zoek gaat naar de mooiste Feyenoord-kerstboom. Daarnaast plaatst Droomparken een kerst wensboom op het Olympiaterras (het oude ereterras) in De Kuip, waar op woensdag 18 en vrijdag 20 december wensen van maatschappelijke initiatieven en mensen in vervulling kunnen gaan. Sportmarketingbureau House of Sports heeft in samenwerking met Feyenoord en Ten Content Agency de campagne gecreëerd en geproduceerd in opdracht van Droomparken.

Over de mooiste Feyenoord-kerstboom

Droomparken gaat van 6 t/m 15 december op zoek naar de mooiste Feyenoord-kerstboom. Supporters kunnen een foto van hun kerstboom inzenden via droomparken.nl/feyenoord en maken kans op mooie prijzen en een cheque van €200,- die ze aan een goed doel naar keuze mogen overhandigen. Een speciaal jurypanel gaat op 16 en 17 december bij de winnaars thuis langs om de top-3 bekend te maken.

De prijzen worden mede mogelijk gemaakt door Feyenoordpartners KPN, Schaap & Citroen en Uniglobe Two Travel.

Over de kerst wensboom op het Olympiaterras in De Kuip

Na de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop van Feyenoord tegen PSV wordt er een ‘kerst wensboom’ opgetuigd op het Olympiaterras (het oude ereterras) in De Kuip. Supporters en maatschappelijke initiatieven kunnen op 18 en 20 december in de avond (17.00-20.00 uur) hun wens in de kerstboom hangen. De meest bijzondere wensen laat Droomparken in vervulling gaan. De verhalen achter die wensen worden vastgelegd in een kerst videorapportage.