Nu de live events voor onze industrie weer volop bezig zijn, besef ik me hoe breed onze sector is. In het afgelopen jaar sprak ik of was ik aanwezig bij: bijeenkomsten van Hiswa-RECRON voor groepsaccomodaties, vitale vakantieparken en ‘De camping van het jaar verkiezing’ en ‘het leukste uitje verkiezing’, beide van de ANWB. Internationaal was ik bij het eerste internationale congres voor campingresorts, ADAC camping awards en vele andere events. Het laat zien hoe groot onze gastvrijheidsindustrie is. Vooral in Nederland. En welke professionaliteit we ook in onze industrie hebben.

Ooit maakte regisseur Michiel van Erp de satirische documentaire ‘Pretpark Nederland’ over hoe buitenlandse toeristen door Nederland reizen. Ook gaf het een inkijkje achter de schermen van de diverse bedrijven die de beleving van ons land verkopen. Het deed me denken aan hoe kunnen we nou als branche (en naar bezoekers uit het buitenland) uitleggen dat in ons kleine land zoveel te beleven is? NBTC zei ooit we moeten Nederland niet als een klein land zien maar als een grote stad met veel groen. Of denken in themalijnen. Ik mis nog steeds 1 overkoepelende term, een soort van paraplumerk.

Ik kwam op Leisureland Nederland. Het zou prachtig zijn als we als branche naar deze verbindende term kunnen kijken. Ik denk dat het in de lobby naar onze overheid een krachtig vehikel kan zijn. Samenwerking onderling zou kunnen bevorderen en een mooie koepel zijn voor diverse branche organisaties die er nu zijn. Ook voor onze eigen Nederlanders als voor de inkomende toeristen zou een sterk merk kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat geen één land zowel belevingen kan bieden per vierkante (kilo)meter. Ik ben benieuwd of u dezelfde gedachte deelt.