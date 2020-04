Roompot parken schenken 2.000 kg etenswaren aan voedselbanken in Zeeland

De voedselbank van Middelburg ontvangt 2.000 kg aan etenswaren van Roompot. De kruideniers- en verswaren dreigden door de verplichte sluiting van de vakantieparken in Zeeland verloren te gaan, maar gaan nu naar zij die voedselhulp het hardst nodig hebben. De Veiligheidsregio Zeeland besloot dat alle vakantieparken in Zeeland maandag om 12u dicht moesten. Met het vertrek van alle gasten en het verbod om nieuwe aankomsten toe te laten, dreigde heel wat eten verloren te gaan in de bewaarkasten en koelcellen van de gesloten Roompot parken. Met als doel de kruideniers- en verse etenswaren te redden en diegene te helpen die dat voedsel het hardst nodig hebben, contacteerde Roompot vorige week al de voedselbank van Middelburg met de vraag of zij deze goederen konden herverdelen via de verschillende voedselbanken in Zeeland onder het publiek dat voedselhulp het hardst nodig heeft. Roompot kan op de steun van leverancier Van Tol Versunie rekenen voor de tijdelijke opslag en het transport van de kruideniers- en verswaren, afkomstig van de Roompot parken. Het voorbije weekend en maandag (30 maart jl.) selecteerden de horeca- en retailmedewerkers van Roompot in Zeeland de goederen die de komende weken verloren dreigden te gaan omdat hun houdbaarheidsdatum naderde. Dit zijn zowel kruidenierswaren als verswaren zoals melk, kaas, eieren, vlees e.a. producten. In totaal ontvangt de voedselbank van Middelburg woensdag 2.000 kg aan voedingswaren van de gesloten Roompot parken, die ze dan zal herverdelen onder de andere voedselbanken in Zeeland. In totaal kunnen hiermee 6.500 maaltijden worden geschonken.

Vakantiewoningen aan ondersteunend ziekenhuispersoneel

De steun van Roompot beperkt zich in deze tijden niet tot het schenken van maaltijden. Vrijdag kondigde Roompot ook al aan dat zijn vakantiepark in het Noord-Brabantse Schaijk 15 vrije woningen voor ondersteunend verzorgingspersoneel van het ziekenhuis Bernhoven ter beschikking stelt, zodat het na een extra lange en vermoeiende werkdag geen grote afstanden meer naar huis moet afleggen. Roompot had dezelfde plannen in Zeeland, maar moest dat idee laten varen nadat de Veiligheidsregio besliste om de vakantieparken verplicht te sluiten.