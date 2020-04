Taskforce VTE Overijssel helpt zwaar getroffen vrijetijdssector

Een speciale Taskforce VTE Overijssel ondersteunt de ondernemers in de vrijetijdseconomie tijdens de coronacrisis. Op initiatief van Provincie Overijssel en MarketingOost bundelen overheden en organisaties de krachten. MarketingOost zal een centrale rol spelen om beleid te bundelen en ondernemers middels een helpdesk te ondersteunen bij vragen. Ook werkt de Taskforce scenario’s uit die helpen om de sector op langere termijn te herstellen. Bekend is dat niet alle ondernemers zijn aangesloten bij een branche of bij MarketingOost en omdat er veel landelijke en regionale initiatieven zijn, zien ondernemers mogelijk door de bomen het bos niet meer. Deze informatievoorziening moet gestroomlijnd worden.

Eenduidig beleid

MarketingOost lanceert daarom de website www.marketingoost.nl/corona waarop Rijks- en regionaal (veiligheids-) beleid wordt gebundeld. Ook bemant de organisatie een helpdesk voor ondernemers. Zij krijgen snel antwoord op hun (hulp)vragen dankzij de nauwe samenwerking tussen provincie, gemeenten en MarketingOost. De Taskforce bespreekt tevens op welke wijze er op korte termijn zo veel mogelijk eenheid in beleid kan worden gerealiseerd. Taskforce VTE Overijssel staat onder leiding van gedeputeerde Roy de Witte en directeur Evelyn Borgsteijn van MarketingOost. HISWA-RECRON, MKB-Nederland, KHN, VNO-NCW Midden en Landschap Overijssel zijn ook vertegenwoordigd. De gemeenten in Overijssel worden vertegenwoordigd door vier regionale wethouders. Dat zijn Jan Uitslag (Dalfsen), Bram Harmsma (Steenwijkerland), Jacques van Loevezijn (Raalte) en Benno Brand van Regio Twente/Dinkelland. De Taskforce stemt de activiteiten af op maatregelen en initiatieven die voor het MKB en op andere beleidsterreinen zijn genomen. Een peiling onder 334 vrijetijdsondernemers maakte het belang van snelle actie duidelijk. De sector staat voor een groot deel stil. Zo zijn horeca en dagrecreatie gesloten en heeft de Veiligheidsregio Twente recent het besluit genomen campings en vakantieparken te sluiten. Dit met het oog op een mogelijke toeloop van Duitse gasten rond Pasen die bij ziekteverschijnselen niet kunnen worden opgevangen. Ondernemers verwachten voor dit jaar een omzetverlies oplopend tot 80 procent. De provinciale vrijetijdseconomie is goed voor 47.500 directe en indirecte banen en een bedrag van 2,2 miljard euro aan directe bestedingen.

Hersteloffensief

NBTC werkt op dit moment al aan de aanpak voor een landelijk hersteloffensief waarbij maximale samenhang met provinciale en lokale initiatieven wordt nagestreefd. De Taskforce VTE Overijssel sluit hier uiteraard actief op aan. Wanneer de tijd rijp is zal Nederland versneld en met kracht gasten uit binnen- en buitenland moeten (terug)winnen. Het ontbreken van inhaaleffecten, de verwachte internationale concurrentie en het MKB-karakter van de sector, maken dat de bestemming Nederland maximaal onder de aandacht dient te worden gebracht.

foto: Salland Marketing.jpg