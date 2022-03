Verleidt uw gasten!

Het nieuwe seizoen van 2022 is al begonnen of staat nu vlak voor de deur. Tijd om het product weer op orde te maken en marketing weer volop te starten. In het komende voorjaar en de zomer ligt de uitdaging om gasten weer te verleiden. Ze moeten natuurlijk naar uw bedrijf komen of er verblijven. Dus moeten we niet allen topproducten hebben maar ook de bestemming Nederland populair houden. In de coronatijd gingen maar liefst zeven miljoen mensen op vakantie in Nederland. Ze herontdekten ons land opnieuw. Soms op de bekende toeristische locaties als onze hoofdstad Amsterdam of juist minder bekende plekken zoals het platteland. Nu corona op haar retour lijkt zien we weer meer landgenoten vertrekken naar vliegbestemmingen en bestemmingen die goed per auto bereikbaar zijn. Hoe houden we Nederland ‘top of mind’? Herinner uw voormalige gasten aan hun verblijf afgelopen jaar. Geef hun nieuwe momenten om eens terug te komen. Bezoekers uit het hoogseizoen willen misschien beste eens een weekendje terugkomen in het voor- of naseizoen. En vice versa. Highlight de mooiste punten van ieder seizoen of denk na of u met arrangementen de gast opnieuw kan inspireren. Beschikbaarheid over goede data van uw gast is dan wel cruciaal. Maar inspireer en geef de gast suggesties. Zo helpt u de gast een keuze te maken in het woud van mogelijkheden. En mochten ze niet komen dan heeft u mogelijk weer een actieve herinnering gestimuleerd die in de toekomst tot een volgende verblijf of bezoek leidt.

En als de gast er dan is, dan begint een ander spel van verleiding. Hoe zorg ik dat de gast een perfect verblijf heeft en ook voldoende uitgeeft. ‘Alle hens aan dek’ daarbij want als u dat spel goed speelt, bent u ‘spekkoper’. Denk na over welke services, eetmomenten, of andere verdienmodellen u kan inzetten. Eén uitgangspunt is daarbij leidend. Ontzorg de gast (maak het hem of haar makkelijker) of maakt het makkelijker om geld uit te geven. Als een gast een heerlijke geur van verse appeltaart ruikt dan is de kans veel groter dat hij deze naast een kop koffie of thee bestelt. En qua ontzorgen: Gedurende corona is gast gewend geraakt aan de bezorgcultuur. Alles kan vaak snel aan de deur (of rits van de tent) bezorgd worden. Ook reserveert de gast vaker. Hierdoor zou u de bezetting van een restaurant flink kunnen verbeteren, door met timeslots te werken.

Kortom het runnen van een bedrijf in de gastvrijheidsindustrie wordt een gedeeltelijk makkelijker maar ook moeilijker op. En besef: nu voorbereiden is het halve werk! Laat de verleiding maar beginnen…