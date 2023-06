Verleng de gastbeleving

In onze industrie draait alles om de beleving. Een ‘containerbegrip’ voor alle diensten en services die u als ondernemer levert. Vaak vragen professionals wel door. Zij willen weten hoe bouw ik die beleving dan? Wat kan ik allemaal doen om die zogenaamde experience te creëren? Er zijn veel facetten die een rol spelen. Het concept (is dat tot alle ‘haarvaten’ van de organisatie doorgevoerd), de setting (hoe is de locatie ingericht), het proces (gaat dit efficiënt en met aandacht voor de gast) en natuurlijk het personeel (zijn zij gastgericht en goed passend bij de setting en het concept?).

Daarnaast zijn er tijdens een bezoek of verblijf cruciale momenten. In de theorie van de gastreis (pas op niet de KLANTreis) gaat het daarbij over die momenten die het allerbelangrijkst zijn. Bijvoorbeeld de eerste indruk (op een website of bij aankomst). Maar we vergeten nog wel eens twee belangrijke onderdelen van deze ‘guest-journey’. In de fase voor de echte beleving is dit de reis naar de locatie en na afloop hoe kunnen we de gast behouden.

Twee simpele trend-tips kan ik hierbij aandragen. In de fysieke reis van het woonadres naar de vrijetijdslocatie is er nu een app die leuke en leerzame verhalen vertelt aan de gast. De app heet Msnosy. MsNosy bewijst dat er langs iedere snelweg – in Nederland, België én verder – een wereld te ontdekken valt. Verwacht unieke verhalen, interessante weetjes en bijzondere bezienswaardigheden op de route van de gast. Geschikt voor nieuwsgierige families, volwassen en bedrijven. De app bindt mensen – bezoekers en zelf medewerkers – aan uw organisatie. Nog voordat zij hun bestemming bereikt hebben. De gesproken berichten zijn leuk én leerzaam, passend bij iedere merkidentiteit of concept. MsNosy vertelt luisteraars alles over bezienswaardigheden langs hun route, bedenkt spelletjes voor op de achterbank en is aan te vullen met unieke, gepersonaliseerde berichten over uw organisatie.

De tweede trend-tip is denk na over hoe uw beleving na afloop herinnerd wordt. Zijn er souvenirs te koop of is er een instagramable moment (een fotobord met uw merknaam erop beschikbaar)? Stuur u de gast nog iets na (behalve de standaard en enquête?). Veel organisaties vergeten dat op dat moment een unieke kans ligt om van gasten ambassadeurs te maken. De laatste jaren zijn er zelfs attracties die er hun ‘corebusiness’ van maken zoals The Upside Down of YOUseum .

Kortom de vraag is wat u gaat verbeteren aan de gastreis van uw product?

Voor meer info zie: www.msnosy.com en https://the-upsidedown.com/